Ragazza 17enne finisce con il parapendio in un canale e annega (Di domenica 23 agosto 2020) Una diciassettenne è morta annegata a Domodossola cadendo in un canale con il suo parapendio. La giovane, che viveva a Verbania, è finita in acqua in fase di atterraggio, probabilmente per una manovra sbagliata o un’anomalia nel funzionamento del parapendio.Il corpo della giovane è stato recuperato nel canale, gestito da Enel, che scorre tra Domodossola e Villadossola, nei pressi dell campo volo di frazione Siberia alle porte di Domodossola. Nulla hanno potuto i soccorritori intervenuti sul posto. Leggi su huffingtonpost

giovannaconfal4 : RT @HuffPostItalia: Ragazza 17enne finisce con il parapendio in un canale e annega - HuffPostItalia : Ragazza 17enne finisce con il parapendio in un canale e annega - telecitynews24 : ?? DOMODOSSOLA, RAGAZZA 17ENNE MUORE DOPO CADUTA CON PARAPENDIO ?? La vittima è annegata in un canale gestito da Ene… - FrancescaLupo15 : @Comemigirano Nei giorni scorsi hanno parlato di un 17enne ricoverato dopo la discoteca e di una ragazza in terapia… - stebellentani : @Bubu_Inter ovviamente l'ironia non era sulla ragazza, ma su questo modo di raccontare il covid (il 17enne speriamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza 17enne Ragazza 17enne a bordo di uno scooter si schianta contro un’ auto: è grave ChietiToday Albano, il 17enne stabile Ora il tampone è negativo

Rimangono gravi ma stabili le condizioni del diciassettenne di Albano. Il giovane è ricoverato nel reparto di terapia intensiva Covid del Policlinico di Milano. Sono state effettuate nuove analisi e o ...

Domodossola, 17enne finisce in un canale con il parapendio: annegata

Una 17enne è morta annegata a Domodossola, in Piemonte, cadendo in un canale con il suo parapendio. La giovane, che viveva a Verbania, è finita in acqua in fase di atterraggio, probabilmente per una m ...

Rimangono gravi ma stabili le condizioni del diciassettenne di Albano. Il giovane è ricoverato nel reparto di terapia intensiva Covid del Policlinico di Milano. Sono state effettuate nuove analisi e o ...Una 17enne è morta annegata a Domodossola, in Piemonte, cadendo in un canale con il suo parapendio. La giovane, che viveva a Verbania, è finita in acqua in fase di atterraggio, probabilmente per una m ...