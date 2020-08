Rabbia per cure vietate a negazionisti con modulo autocertificazione Covid anti mascherine, ma è fake (Di domenica 23 agosto 2020) Occorre dare un freno alle voci relative al modulo autocertificazione Covid, sulla carta utilizzabile dai cosiddetti negazionisti del Coronavirus che non intendono rispettare le regole sulle mascherine. Senza dimenticare la questione del distanziamento sociale. Una trollata, o se vogliamo una sorta di esperimento sociale, che a differenza di quanto avvenuto all’inizio della fase 2 a maggio, in merito alla possibilità di vedersi tra fidanzati, questa volta verte su una vera e propria fake news. La bufala del modulo autocertificazione Covid contro le mascherine ed il distanziamento sociale In sostanza, da alcuni giorni sta girando sui social quello che sembra un classico modulo ... Leggi su bufale

matteosalvinimi : Schifo e rabbia per chi stupra donne e bambini: nessuna tolleranza per quei criminali. - pdnetwork : Bufale e catene di #fakenews non nascono mai per caso. Sono le armi di chi vuole destabilizzare il nostro Paese con… - GmFilipponi : @SimoneCastaldi2 @Skysurfer72 @mikelelomb @CAMARDELLAGio Non è che sono un altro mondo. È che non odiano la Juventu… - mercipourlefeu : @DomHaught_ studiati per la portata culturale che hanno avuto sul cinema e anche sulla nostra cultura odierna quind… - tittimaestra : RT @punkebbasta: @PippiCalz Grazie, qui parliamo di una delle vicende più commoventi del 900, di figure che riempiono di orgoglio l’essere… -

Ultime Notizie dalla rete : Rabbia per

Salernonotizie.it

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.Il mondo non è un luogo giusto. C’è chi reagisce – la speranza, come ci ricorda Sant’Agostino, cammina sulle gambe dell’indignazione per ciò che non va e del coraggio di agire per cambiare, c’è chi so ...