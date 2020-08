Pupi e Antonio Avati al Bif&st a Bari con un film horror: 'Paura del Covid? Italia reagisca' (Di domenica 23 agosto 2020) Bari - 'Abbiamo avvertito la necessità di raccontare il male. Anche se non si parla più di demonio, neanche nelle omelie in chiesa, il male esiste, spesso con grande compiacimento soprattutto delle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

LaGazzettaWeb : Pupi e Antonio Avati al Bif&st a Bari con un film horror: «Paura del Covid? Italia reagisca» - Borderline_24 : #Bifest, domani Lina Sastri a #Bari. Sul palco anche Pupi e Antonio Avati -

Ultime Notizie dalla rete : Pupi Antonio

Abbiamo avvertito la necessità di raccontare il male. Anche se non si parla più di demonio, neanche nelle omelie in chiesa, il male esiste, spesso con grande compiacimento soprattutto delle persone po ...BARI - «Abbiamo avvertito la necessità di raccontare il male. Anche se non si parla più di demonio, neanche nelle omelie in chiesa, il male esiste, spesso con grande compiacimento soprattutto delle pe ...