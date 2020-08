Psg-Bayern, quanto vale la finale di Champions League? Il montepremi (Di domenica 23 agosto 2020) Domenica 23 agosto, ore 21:00: dentro o fuori. In campo Psg e Bayern Monaco per l’occasione più importante di tutte: la finale di Champions League. Obiettivo: il primo trionfo storico per i francesi, il sesto per i bavaresi che già detengono il record di vittorie per una squadra tedesca. Ma quanto vale la vittoria della Champions League in termini di soldi? La qualificazione in finale intanto ha già portato 15 milioni nelle casse dei due club. Per la vincitrice è previsto un premio di 4 milioni di euro. E visto che la vincente acquista anche la qualificazione alla Supercoppa Europea, bisogna aggiungere altri 3.5 milioni più un milione in caso di vittoria del primo trofeo europeo della prossima ... Leggi su sportface

tuttosport : ?? La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #CR7: #Dzeko si! ?? #Inter, Max è pronto ?? #Psg-#Bayern spettacolo: è… - CorSport : ? ?? #Bayern, #Flick: 'Abbiamo studiato bene il #Psg'. E #Kimmich sfida #Mbappé e #Neymar ?? - tixinhadois : Eu quero é PSG vs BAYERN!! Dale dale dale - CarloMartootchy : Sento puzza di vittoria PSG. Il Bayern venderà cara la pelle, ma annuso l’odore di masterclass. È come chiedermi se… - Mediagol : #VIDEO #PSG-#BayernMonaco, #Neymar show: palleggia con il chewing gum e alla fine… -