Psg-Bayern: promosso Orsato, direzione di gara molto positiva del fischietto di Schio (Di domenica 23 agosto 2020) Decisamente promosso Daniele Orsato, che alla sua prima finale di una competizione UEFA in carriera si è comportato davvero bene. Il fischietto di Schio è stato infatti protagonista di una direzione di gara molto positiva in Psg-Bayern Monaco, finale di Champions League 2019/2020. Orsato ha gestito al meglio i momenti chiave della partita ed ha sempre dimostrato la sua autorità. Poco da segnalare nel primo tempo, dove l’italiano ha estratto un corretto giallo nei confronti di Davies ma non ha assegnato un calcio d’angolo ai francesi per una deviazione di Goretzka su un tiro dal limite di Herrera. Proprio nel finale è accaduto l’episodio che poteva cambiare la ... Leggi su sportface

SkySport : ?? ARRIVA LA COPPA ? ?? PSG-BAYERN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Risultato… - tuttosport : ?? La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #CR7: #Dzeko si! ?? #Inter, Max è pronto ?? #Psg-#Bayern spettacolo: è… - DiMarzio : #PSGBayern, comunque andrà sarà triplete. I precedenti - LorisDiGirolamo : RT @Eurosport_IT: BAYERN CAMPIONE D'EUROPA! A Lisbona decide un gol di testa di Kingsley Coman, PSG sconfitto. Per i bavaresi è il sesto t… - AttilioCucci : @MarcoValerioBav @FCBayern @PSG_inside Non sono d'accordo Marco. Grandissimo pressing del Bayern, squadra cortissim… -