PSG – Bayern Monaco – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di domenica 23 agosto 2020) PSG – Bayern Monaco stanno per dare vita alla partita più attesa dell’anno calcistico europeo e cioè la finale della Champions League. Sfida che promette spettacolo su tutti i fronti. ecco le scelte degli allenatori. PSG – Bayern Monaco: Ultime dai campi Tuchel schiererà il suo PSG con il consueto 4-3-3. Tra i pali Keylor Navas non è al meglio ma dovrebbe stringere i denti. In caso di forfait, toccherà ancora a Sergio Rico. In difesa ci sarà ancora Kimpembe al fianco di Thiago Silva, con Marquinhos che sarà quindi confermato in mediana. A centrocampo Verratti è pronto, ma potrebbe toccare ancora a Paredes ed Herrera. In avanti Mbappé sarà il perno centrale di un tridente completato da Di Maria e ... Leggi su giornal

tuttosport : ?? La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #CR7: #Dzeko si! ?? #Inter, Max è pronto ?? #Psg-#Bayern spettacolo: è… - DiMarzio : #PSGBayern, comunque andrà sarà triplete. I precedenti - GoalItalia : Il giorno del giudizio è arrivato ?? PSG o Bayern Monaco: chi vince la Champions? ?? - maurosalva0 : bayern se lo coge sin echarle un gallo al psg, fin del asunto. - AntonioIanni12 : RT @SkySport: ??? VERSO PSG-BAYERN ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? La sanificazione delle bandierine dei corner ? Alle 21 su Sky Sport Uno e… -