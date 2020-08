Psg-Bayern Monaco, sfida a colpi di Champions League: chi ha già vinto il trofeo (Di domenica 23 agosto 2020) tps titlePsg-Bayern Monaco/tps titlecaption id="attachment 1008891" align="alignnone" width="525" Psg (Getty Images)/captionDa una parte il Paris Saint-Germain, alla prima finale di Champions League della sua storia. Dall'altra il Bayern Monaco, potenza tedesca ormai esperta della competizione in cui ha già trionfato per ben 5 volte. Si sfideranno due squadre che possono fare in questa particolare annata il tris di vittorie avendo già conquistato i rispettivi titoli nazionali, campionato e coppa. Ma non possono definirsi propriamente due squadre con giocatori abituati a certi palcoscenici. Non sono in tanti, infatti, ad aver già vinto la Coppa dalle grandi orecchie. Psg-Bayern Monaco, sfida a ... Leggi su itasportpress

tuttosport : ?? La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #CR7: #Dzeko si! ?? #Inter, Max è pronto ?? #Psg-#Bayern spettacolo: è… - CorSport : ? ?? #Bayern, #Flick: 'Abbiamo studiato bene il #Psg'. E #Kimmich sfida #Mbappé e #Neymar ?? - tixinhadois : Eu quero é PSG vs BAYERN!! Dale dale dale - Furiaceca6 : Oggi si gioca la seconda finale dopo aver visto il Siviglia vincere (Europa L.)tra PSG vs BAYERN M. quella che ha t… - Zimmy81560346 : RT @Zimmy81560346: My prediction Full time PSG 1 - 1 BAYERN Extra time: 105min goal PSG(Neymar)?? Full time PSG 2-1 BAYERN. https:/… -