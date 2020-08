Psg-Bayern Monaco, programma e telecronisti Sky e Mediaset finale Champions League (Di domenica 23 agosto 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Paris Saint Germain-Bayern Monaco, gara valevole per la finale di Champions League 2019/2020. Per la formazione di Thomas Tuchel si tratta della prima finale della coppa dalle grandi orecchie nella storia, mentre i bavaresi sognano il trofeo arrivato per l’ultima volta nel 2013. La sfida è in programma oggi domenica 23 agosto alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona. L’incontro sarà visibile in diretta tv in pay su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani e in chiaro su Canale 5 con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. Leggi su sportface

