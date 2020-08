Psg-Bayern Monaco oggi in tv, finale Champions League 2019/2020: orario e come vederla in diretta (Di domenica 23 agosto 2020) Il programma di Paris Saint Germain-Bayern Monaco, gara valevole per la finale di Champions League 2019/2020. Una finale inedita, anche perché i parigini arrivano per la prima volta a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie, dopo aver sconfitto nei giorni scorsi Atalanta e Lipsia. La squadra di Hans-Dieter Flick, invece, ha steso il Barcellona per 8-2 prima di superare il Lione in semifinale. L’incontro, in programma alle ore 21 di domenica 23 agosto, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, oltre che in chiaro su Canale 5 e in streaming su Sky Go e Mediaset Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights a ... Leggi su sportface

