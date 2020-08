Psg-Bayern Monaco, Neuer: “Notte incredibile, abbiamo meritato di vincere” (Di domenica 23 agosto 2020) “Non è facile realizzare quanto fatto. Questa è una notte incredibile e siamo stati bravi: loro hanno giocato bene ma abbiamo meritato di vincere”. Queste le dichiarazioni di Manuel Neuer, man of the match della finale di Champions League vinta dal Bayern Monaco per 1-0 sul Psg grazie ad una rete di Coman. Ma anche grazie ai tanti interventi cruciali del portiere tedesco sugli attaccanti avversari: “Il Psg ha dei giocatori fortissimi. Ho giocato bene ma non so se è la miglior partita della mia carriera”. Poi su Flick: “Lui ha grandissimi meriti. abbiamo lavorato bene ed è riuscito a ricostruire la squadra riportando la passione di giocare insieme”, ha concluso Neuer. Leggi su sportface

