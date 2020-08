PSG-Bayern Monaco, l’hombre del partido Coman: “Abbiamo un segreto, serata da incorniciare” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Bayern Monaco ha trionfato in Champions League: 1-0 al PSG e triplete conquistato.La rete decisiva è stata siglata dall'ex juventino, Kingsley Coman, che al termine della partita ha così commentato ai microfoni di Sky Sport la sfida vinta dai suoi contro i parigini. Vittoria che ha permesso agli uomini di Hansi Flick di alzare la sesta Champions League della propria storia condita dall'en plein di successi nell'intera competizione."È una serata magnifica, straordinaria, soprattutto per me che ho segnato questo gol. Abbiamo rispettato il PSG, che ha giocato una gran finale. Mi dispiace un po', ho dei fratelli nella squadra del PSG ma oggi gioco nel Bayern. Il segreto è l'allenatore. Ha portato fiducia, serenità e un gioco perfetto per ... Leggi su mediagol

