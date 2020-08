Psg-Bayern Monaco: le ultimissime sulle probabili formazioni (Di domenica 23 agosto 2020) Sarà una sfida stellare, sarà la finale di Champions League. Da un lato il Psg, alla sua prima finale nella storia; dall’altro il Bayern Monaco, che di finali se ne intende parecchio (undici nel palmares, inclusa quella di stasera) e la coppa l’ha vinta cinque volte. Non mancheranno i fuoriclasse: Neymar, Mbappé e Di Maria fanno paura, ma la corazzata di Flick può puntare sulla rivelazione Gnabry e su due solide certezze come Muller e Lewandowky, autentica macchina da gol. Tuchel ritroverà Navas in porta, mentre in mezzo al campo resta il dubbio Verratti, favorito Paredes; in avanti il collaudato trio dei sogni. Per quanto riguarda i bavaresi, pochi dubbi per Flick che non ha completamente recuperato Pavard, come dichiarato in conferenza stampa, mentre nel ballottaggio Perisic-Koman dovrebbe preferire ... Leggi su alfredopedulla

