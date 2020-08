Psg-Bayern Monaco, la finale di Champions League: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv (Di domenica 23 agosto 2020) Tutto pronto per il gran finale della Champions League più strana di sempre. All’Estádio da Luz di Lisbona senza pubblico a causa delle misure per il contenimento del coronavirus, scenderanno in campo Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, i due team che si sono riusciti a imporre in un finale di competizione accelerato a causa dell’iniziale blocco causato dal lockdown. Al termine dei 90 minuti Per chi si collega dall’Italia il match sarà visibile in chiaro dalle ore 21 su Canale 5. Per i clienti Sky, invece, c’è la possibilità anche di collegarsi ai canali 201-203 e 251 allo stesso orario. In streaming il servizio viene offerto sia da Sky Go che Mediaset Play. Trattandosi di un match unico, si ricorda che la ... Leggi su ilfattoquotidiano

