PSG-Bayern Monaco, il pronostico di Nuno Gomes: “Neymar può decidere da solo la finale, ma…” (Di domenica 23 agosto 2020) Tutto pronto per la super finale di Champions League.Questa sera sul campo dello stadio Da Luz andrà in scena la sfida tra il PSG e il Bayern Monaco, che si affronteranno in occasione della finale di Champions League: una sfida sulla carta spettacolare al termine della quale verrà decretata la nuova regina d'Europa.PSG-Bayern Monaco, Muller: “Neymar e Mbappé non sono strabilianti, la chiave del nostro gioco…”A poche ora dal fischio d'inizio della finale Nuno Gomes, dirigente del Benfica, è intervenuto ai microfoni di RMC commentando così le dinamiche della gara: "Gli attaccanti del PSG hanno dimostrato di poter giocare insieme. Sono giocatori ... Leggi su mediagol

