PSG-Bayern Monaco, finale di Champions League, in TV e in streaming (Di domenica 23 agosto 2020) Per il Paris Saint-Germain è la prima finale, per il Bayern è la sesta: le probabili formazioni e i link per seguirla in diretta, anche in chiaro, dalle 21 Leggi su ilpost

SkySport : LUCA TONI scherza: 'Auguri BAYERN MONACO, magari avessero me in attacco' ? ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ??… - CorSport : ? ?? #Bayern, #Flick: 'Abbiamo studiato bene il #Psg'. E #Kimmich sfida #Mbappé e #Neymar ?? - tixinhadois : Eu quero é PSG vs BAYERN!! Dale dale dale - scarbloood : @Luis14009596 Al PSG pero si gana el bayern no me molesto ?? - int3rsupr3macy : E stasera ci tocca tifare per il Bayern, non credo di riuscire a sopportare quella là, se dovesse vincere il Psg. -