PSG Bayern Monaco, è la festa del gol: ecco i numeri della finale di Champions

PSG Bayern Monaco, è la festa del gol: ecco i numeri della finale di Champions League, sarà uno show per tutti

Sarà una finale davvero incredibile, con numeri da capogiro. Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si sfidano in finale di Champions League dopo aver segnato reti a raffica, come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

I francesi – si legge – sono arrivati in finale con ben 25 reti, i tedeschi ne hanno messe a segno ben 42. Le stelle sfideranno la forza del gruppo: sarà uno show per tutti.

