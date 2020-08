Psg-Bayern Monaco 0-1, i tedeschi vincono la Champions. Decide il gol dell’ex Juventus Coman (Di domenica 23 agosto 2020) I tedeschi alzano il trofeo per la sesta volta, Mbappè spreca troppo. Le magie di Neymar non funzionano Leggi su corriere

SkySport : ?? ARRIVA LA COPPA ? ?? PSG-BAYERN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport Football Risultato… - tuttosport : ?? La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #CR7: #Dzeko si! ?? #Inter, Max è pronto ?? #Psg-#Bayern spettacolo: è… - DiMarzio : #PSGBayern, comunque andrà sarà triplete. I precedenti - bartolomeoamod1 : RT @QuelTwiter: Il #Bayern vince la #ChampionsLeague. Complimenti alla squadra che non ha mai perso una partita in questa competizione e si… - AdriJuve64 : RT @CucchiRiccardo: Meritata. Il #Bayern come collettivo è superiore. E in campo sa esprimere questa superiorità. Al #PSG sono mancati inve… -