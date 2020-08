Psg-Bayern, a Lisbona la panchina parla tedesco: sfida Tuchel-Flick (Di domenica 23 agosto 2020) parla tedesco la panchina di Psg e Bayern Monaco in finale di Champions League. Nella sfida di questa sera al Da Luz i due tecnici arrivano della Germania portando le idee del calcio tedesco nel palcoscenico più bello d’Europa. Tuchel contro Flick. Il primo guida i parigini alla prima apparizione in finale di Champions il secondo invece sulla panchina dei bavaresi che puntano la sesta coppa. L’ultima volte che due tecnici della stessa nazione si affrontarono in finale furono due italiani, nel 2003 a Manchester tra Juventus e Milan, guidati da Capello e Ancelotti. Foto: sito Bayern Monaco L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

