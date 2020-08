Psg, Al-Khelaifi: “Vi prometto che vinceremo la Champions League” (Di domenica 23 agosto 2020) “Sono orgoglioso dei ragazzi, siamo stati vicini alla vittoria ma è il calcio. Lo accettiamo e ci credo ancor più di prima. Vi prometto che vinceremo questa Champions League”. Lo ha detto il presidente e proprietario del Psg, Nasser Al-Khelaifi, al termine della finale della Champions League persa contro il Bayern Monaco in quel di Lisbona. “Siamo tristi – ha proseguito ai microfoni di RMC Sport 1 – Abbiamo fatto tante cose positive in queste stagioni, siamo arrivati in finale. Avremmo potuto segnare 2-3 gol, è stata una gara combattuta”. Leggi su sportface

