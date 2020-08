Probabili formazioni PSG Bayern Monaco: Lewandowski sfida Neymar (Di domenica 23 agosto 2020) , sarà una finale spettacolare tra due big L’atto finale. Paris Saint-Germain e Bayern Monaco si sfidano nella finale di Champions League a Lisbona: è il momento di una vita, è l’attimo tanto atteso per entrambe le squadre. Da una parte il Bayern, abituato a giocare questo tipo di finali. Dall’altra il PSG, squadra che ha investito molto sul mercato e che vuole concludere con un bel trofeo in bacheca. Ecco le Probabili formazioni del match. COME ARRIVA IL PSG – I parigini affideranno il centrocampo Verratti, anche se Paredes potrebbe strappare una maglia all’ultimo minuto. Marquinhos dovrebbe essere confermato come mediano (Kimpembe andrà in difesa al suo posto), mentre in attacco spazio a Di Maria, Mbappé e ... Leggi su calcionews24

Notiziedi_it : PSG-Bayern Monaco: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni - sportli26181512 : Diretta Psg-Bayern Monaco ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: La squadra di Tuchel sfi… - gdstwits : Finale Champions League, PSG-Bayern Monaco. le probabili formazioni. Arbitro l’italiano Orsato - zazoomblog : PSG-Bayern Monaco: le probabili formazioni - #PSG-Bayern #Monaco: #probabili - zazoomblog : Champions League la finale PSG-Bayern. Probabili formazioni e dove vederla in tv - #Champions #League #finale… -