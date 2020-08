Premier League, il calendario 2020-21 (Di domenica 23 agosto 2020) La Premier League 2020-21 inizierà il 12 settembre e terminerà il 23 maggio, naturalmente a patto che non ci siano stravolgimenti dettati dalle condizioni sanitarie legate al Coronavirus. Le prime giornate si disputeranno sicuramente senza pubblico, così come è possibile che l’intera stagione possa disputarsi a porte chiuse o comunque con affluenza fortemente limitata dalle … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

Ultime Notizie dalla rete : Premier League La Samp guarda alla Premier League: c'è mercato per Colley, Vieira e Bereszynski Il Secolo XIX La Premier League in fila per Zapata, Percassi fissa il prezzo: la Dea resiste

Ormai Bergamo è una sorta di posto nel mondo e l’Atalanta ha tutta l’intenzione di tenerselo stretto. Le chance di vederlo con altri colori sono poche, quasi nulle. Poi, si sa: le vie del mercato sono ...

Calciomercato Milan, Pepe Reina verso la Lazio: c’è il sì del portiere

Il futuro di Pepe Reina potrebbe essere ancora una volta in Italia, ma non al Milan. L'esperto estremo difensore spagnolo sembra ad un passo dal trasferimento alla Lazio, con cui ha trovato un'intesa ...

