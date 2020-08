Polizia Usa spara e uccide afroamericano in Louisiana (Di domenica 23 agosto 2020) La Polizia della Louisiana ha sparato e ucciso un uomo che aveva cercato di fare irruzione armato di coltello in un negozio di Lafayette. Un video documenta la scena. L’uomo, afroamericano, 31 anni, si chiamava Trayford Pellerin. È stato portato più vicino ospedale, dove è stato dichiarato il decesso. Nessuno dei poliziotti è stato ferito. Secondo quanto riferito Polizia, gli agenti, chiamati dal proprietario di un negozio, hanno cercato di immobilizzare l’uomo che è riuscito a sfuggire, e non sono riusciti a fermarlo neanche con l’uso dei Taser. Quindi sono ricorsi alle armi da fuoco.L’Unione Americana per le Libertà Civili dello stato ha definito quanto accaduto un “orribile esempio della violenza della ... Leggi su huffingtonpost

I numeri della violenza della polizia Usa: ecco come è cambiata la geografia degli omicidi

Ancora polizia violenta negli Usa. Muore 28enne bloccato su asfalto rovente

