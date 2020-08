Polemiche sulle foto di Michelle Hunziker alla Scala dei Turchi, lei si difende: “Non ci sono cartelli visibili che indicano il divieto” (Di domenica 23 agosto 2020) “Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di là della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della Scala dei Turchi. Solo ora ho appreso che l’intera Area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane“: è quanto ha precisato Michelle Hunziker con un nuovo post su Instagram, riferendosi alle Polemiche nate a seguito della pubblicazione di alcune foto che la ritraggono sulla marna della Scala dei Turchi, che in parte è sotto sequestro. “Venendo da mare non ci sono cartelli visibili che ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Polemiche sulle Dramma di Caronia. Procuratore: forse morti insieme. Polemiche sulle ricerche Rai News Agenti in borghese sulle vie della movida: “Prego, distanziatevi”

BOLOGNA. «Buonasera, scusate: siete parenti? No? Allora allontanatevi un po’. Oppure indossate la mascherina» . Venerdì sera di fine estate, afa appiccicosa, in piazza Santo Stefano una dirigente dell ...

Tamponi e polemiche, la Lega: "Quando li chiedeva la Sardegna Governo e Pd protestavano..."

"A maggio il presidente Solinas aveva chiesto test preventivi per gli ingressi in Sardegna, con il solo obiettivo di tutelare la salute dei sardi e garantire tranquillità e sicurezza a coloro che desi ...

