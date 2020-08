Playoff NBA – LeBron James super, bene anche il Gallo: i Miami Heat ad un passo dal secondo turno (Di domenica 23 agosto 2020) Una notte ricca di spettacolo con le partite NBA valide per i Playoff 2020. Sorridono i Miami Heat, che hanno mandato al tappeto gli Indiana Pacers per 124-115. Butler e Dragic, a referto rispettivamente con 27 e 24 punti, hanno trascinato gli Heat al successo, che gli consente di essere ad un passo dal secondo turno dei Playoff. A niente sono serviti i 34 punti e 14 assist di Brogdon. E’ finita solo all’overtime la sfida tra Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, con la squadra di Gallinari, a referto con 20 punti, che è riuscita ad avere la meglio, col punteggio di 119-107, portandosi in vantaggio nella serie per 2-1. Ai Rockets non sono bastati i 38 punti di James Harden. Prestazione da applausi per ... Leggi su sportfair

