Play-off Nba, Oklahoma City batte Houston con 20 punti di Gallinari (Di domenica 23 agosto 2020) ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Oklahoma City batte Houston e si porta sul 2-1 nella serie valida per il primo turno dei Play-off della Western Conference dell'Nba. Nella notte italiana, i Thunder si impongono sui Rockets per 119-107 dopo un overtime con 20 punti di un ispirato Danilo Gallinari, capace di totalizzare anche 7 rimbalzi e 3 assist in oltre 38 minuti di impiego. Il più prolifico nel quintetto di coach Donovan è il tedesco Dennis Schroeder, autore di 29 punti; il top-scorer è invece il ‘texanò James Harden, che termina la sua prestazione con un bottino personale di 38 punti. Allungano sul 2-1 nella serie anche i Los Angeles Lakers, che sempre nella ‘bollà di Orlando, unica ... Leggi su iltempo

