Pistocchi bacchetta l’Inter, 60 milioni per avere un solo uomo in panchina (Di domenica 23 agosto 2020) Il giornalista Maurizio Pistocchi fa i conti in tasca all’Inter ed espone le sue conclusioni su Twitter. Pistocchi mette in evidenza che, qualora Conte non … L'articolo Pistocchi bacchetta l’Inter, 60 milioni per avere un solo uomo in panchina proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi bacchetta Pistocchi bacchetta Tardelli sui 38 scudetti della Juve: “La sua dichiarazione spiega…” fcinter1908 Champions League, Lipsia-Psg 0-3: i francesi dominano e vanno a vele spiegate in finale

Il PSG vola in finale battendo il Lipsia, la gioia al termine della partita è stata ovviamente tanta. Un comportamento che ha infranto le regole stabilite dalla UEFA: il talento sudamericano rischia d ...

Pistocchi a Capello: Stia zitto dopo figuracce con Milan e Juve

Il pronostico diceva Psg e così è finita: i francesi hanno centrato la prima finale di Champions della loro storia stracciando il Lipsia ma il 3-0 finale ha stupito Fabio Capello. L’ex tecnico dagli s ...

Il PSG vola in finale battendo il Lipsia, la gioia al termine della partita è stata ovviamente tanta. Un comportamento che ha infranto le regole stabilite dalla UEFA: il talento sudamericano rischia d ...Il pronostico diceva Psg e così è finita: i francesi hanno centrato la prima finale di Champions della loro storia stracciando il Lipsia ma il 3-0 finale ha stupito Fabio Capello. L’ex tecnico dagli s ...