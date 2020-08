Pirlo Juventus, definito lo staff: il comunicato della società (Di domenica 23 agosto 2020) Pirlo Juventus – La Juventus, dopo aver accolto Andrea Pirlo come nuovo allenatore, si prepara alla prossima stagione. Non solo l’ex centrocampista: nello staff tecnico spunta un’altra ex bandiera bianconera come si legge dal comunicato ufficiale diffuso dalla società. Pirlo Juve: Tudor vice, Baronio collaboratore Ecco la nota condivisa sul sito ufficiale e sui canali social, ad affiancare Pirlo ci sarà Igor Tudor come vice. Baronio e Gagliardi i collaboratori: “La stagione 2020/21 della Juventus inizia il 24 agosto. I bianconeri si ritroveranno al JTC nel pomeriggio di lunedì per iniziare l’attività di preparazione agli ordini di Andrea Pirlo e ... Leggi su juvedipendenza

