Pirlo Juventus, Ambrosini: "Scelta dettata da esigenze economiche" (Di domenica 23 agosto 2020) Pirlo Juventus – Massimo Ambrosini ha commentato. tramite la Gazzetta dello Sport, la scelta della dirigenza bianconera di affidare la panchina al suo ex compagno di squadra. Secondo l'ex Fiorentina, Andrea Agnelli sarebbe stato costretto a prendere questa decisione soprattutto per motivi economici. Dopo l'investimento molto oneroso di Cristiano Ronaldo, infatti, non sarebbe stato affatto possibile continuare a pagare il contratto di Maurizio Sarri e soddisfare le pretese di un tecnico con esperienza internazionale. Juventus: Pirlo è una scelta low cost Massimo Ambrosini ha dunque rivelato che tale trattativa è stata studiata attentamente soprattutto prendendo in considerazione il bilancio bianconero.

