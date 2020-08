Più tamponi che abitanti, il "pasticcio" nel bollettino (Di domenica 23 agosto 2020) Valentina Dardari I dati di oggi riportavano erroneamente 281.368 tamponi effettuati nel solo Molise. Il ministero della Salute ha poi corretto il numero Nel bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute qualcosa è stato sbagliato. Come riportato, sono sette le persone decedute con coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, e 35.437 i morti da inizio emergenza. I guariti sono invece 205.470 con un incremento di 267. E fin qui ci siamo. Quello che però non tornava, prima che il ministero se ne accorgesse e rimediasse, era il numero dei tamponi eseguiti riportato nelle tabelle consultabili sul sito della Protezione civile, ovvero 348.580. Il dato sbagliato nel bollettino Qualcosa è stato sbagliato, visto che ieri i tamponi effettuati erano solo 77.674. Considerando ... Leggi su ilgiornale

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Zampa: 'Mai più lockdown, nessuno se lo può permettere' #Coronavirusitalia - matteosalvinimi : ?? Oggi tanti incontri in Toscana e in Emilia-Romagna! Vi aspetto alle 9.30 a Marina di Pisa e alle 11 a Pontedera… - Sport_Mediaset : Clamoroso dalla Spagna: #Messi pronto a lasciare subito il #Barcellona! #SportMediaset - rach_g98 : @crzy_pi Que bella Pi?? - Vh_Pi : @fantazita Me pare perfetto -

Ultime Notizie dalla rete : Più tamponi Lazza, Pi'erre Bourne e l'incredibile storia del beat del brano 2 Tiri Everyeye Tech Da Milano a Solofra per far visita alla nonna, si scopre positiva al covid-19

Da Milano a Solofra per far visita alla nonna, la giovane nipote però non sapeva di essere positiva al Covid-19. Al suo ritorno in Lombardia, la ragazza ha infatti poi fatto la scoperta. Al momento, l ...

Quella bicicletta abbandonata in vetta al Monviso nel 1954, la leggendaria guida alpina svela il mistero

Clemente «Mente» Berardo, guida alpina di Manta, ha 84 anni. È salito sul Monviso 407 volte, l’ultima (almeno finora), lo scorso anno. Conosce ogni passaggio e ogni segreto del Re di Pietra, ma non co ...

Da Milano a Solofra per far visita alla nonna, la giovane nipote però non sapeva di essere positiva al Covid-19. Al suo ritorno in Lombardia, la ragazza ha infatti poi fatto la scoperta. Al momento, l ...Clemente «Mente» Berardo, guida alpina di Manta, ha 84 anni. È salito sul Monviso 407 volte, l’ultima (almeno finora), lo scorso anno. Conosce ogni passaggio e ogni segreto del Re di Pietra, ma non co ...