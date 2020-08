Pharrell Williams è uscito il nuovo singolo Entrepreneur (Di domenica 23 agosto 2020) Pharrell Williams ha pubblicato il suo ultimo singolo, Entrepreneur. Se vuoi scoprire di che si tratta leggi questo articolo. L’artista mette in luce con orgoglio i risultati professionali di oltre una dozzina di imprenditori neri. Questo attraverso parole e immagini di forte impatto. I protagonisti del videoclip sono Issa Rae, Nipsey Hussle, Tyler, The Creator, Robert Hartwell, Six Sev, TyAnthony Davis, Vincent Williams, Iddris Sandu, Beatrice Dixon, Arthell & Darnell Isom, Neighbors SkateShop, Alrick Augustine, Denise Woodard, Chace Infinite, Chef Alisa, Debbie Allen, Angela Richardson, Miss Bennett Fitness, Black and Mobile, Trill Paws Dog Accessories, Third Vault Yarns e “The First Black Valedictorian of ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

