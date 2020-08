Pezzella piace al Napoli (e non solo), il suo agente è a Firenze: rinnovo possibile (Di domenica 23 agosto 2020) Martin Guastadisegno, agente tra gli altri del capitano della Fiorentina German Pezzella, ha raggiunto il giocatore viola con cui si è intrattenuto a cena. Leggi su tuttonapoli

antoniorispo : @1devilnevercry @Marcello_Fsc Ma Pezzella non ti piace ? A me si ?? - a_pezzella : @tinapica88 te piace vince facile eh... ???? - GattuMiett : @Giusepp27612020 Per carità, Pezzella mi piace ma non da Napoli - a_pezzella : @Alice69506068 @bigpulce io credo, malgrado tutto, di essere fortunato: fino ad oggi in discreta salute, un lavoro… - GaeFormisano19 : RT @gianmarcogio_: Il #Napoli ha bloccato #Gabriel, ma deve sbrigarsi per evitare inserimenti. Fumata bianca dopo la cessione di #Koulibaly… -

Ultime Notizie dalla rete : Pezzella piace Pezzella piace al Napoli (e non solo), il suo agente è a Firenze: rinnovo possibile Tutto Napoli Izzo, costa 15 milioni. Piace, ma arriverebbe solo in caso di scossoni in difesa

Sulle pagine di Tuttosport in edicola stamani si torna a parlare del difensore campano del Torino, che dovrebbe essere ceduto Armando Izzo lascerà quasi sicuramente il Torino. Non per i 25 milioni di ...

Calciomercato, rebus Chiesa. Il Milan chiude per Aurier, Juve su Aouar

Bologna, 21 agosto 2020 - Federico Chiesa potrebbe rimanere alla Fiorentina, ma il presidente Commisso ha aperto alla cessione. La situazione legata al talentino azzurro è spinosa: il ragazzo non ha p ...

Sulle pagine di Tuttosport in edicola stamani si torna a parlare del difensore campano del Torino, che dovrebbe essere ceduto Armando Izzo lascerà quasi sicuramente il Torino. Non per i 25 milioni di ...Bologna, 21 agosto 2020 - Federico Chiesa potrebbe rimanere alla Fiorentina, ma il presidente Commisso ha aperto alla cessione. La situazione legata al talentino azzurro è spinosa: il ragazzo non ha p ...