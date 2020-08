Pesto di Melanzane, Zucchine e Pomodorini, perfetto per condire la pasta! (Di domenica 23 agosto 2020) Il Pesto di Melanzane è un condimento saporito e velocissimo da realizzare a base di un ortaggio altamente depurativo, composto principalmente da acqua. Poco calorico e ricco di fibre, risulta utilissimo in caso di ritenzione idrica e diete dimagranti: aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo e stimola la produzione di bile. E poi è buonissimo! Accompagnato dagli immancabili zucchini, ricchi di antiossidanti, efficaci contro l’invecchiamento, realizza un connubio di gusto coronato dagli immancabili Pomodorini, sfiziosi e delicati per un esplosione di bontà. Potrete prepararlo con largo anticipo perché si conserva in frigorifero a lungo, coperto di olio extravergine d’oliva e sarà pronto all’uso per un primo eccellente o un aperitivo a base di bruschette, in una calda serata ... Leggi su pianetadonne.blog

La cucina estiva Made in Italy è un tripudio di ingredienti mediterranei: ci sono le verdure di stagione come pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, il pesce fresco, le erbe aromatiche, dal basilico ...

