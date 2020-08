Perché i dati sul coronavirus di maggio e agosto, invece, si possono paragonare (Di domenica 23 agosto 2020) Il confronto con il recentissimo passato serve per comprendere al meglio come si sta delineando il quadro epidemiologico in Italia. E attorno a questo tema si sono aperte due teorie opposte che riguardano il confronto dati Covid maggio-agosto. Da una parte c’è chi sostiene che questo paragone non possa esser fatto a causa di differenze che appaiono evidente in base a quel concetto di ‘asintomatico’ rilevato su buona parte dei cittadini sottoposti ai test e risultati positivi; dall’altra, invece, c’è chi mostra come i grafici ufficiali indichino un quadro pressoché uguale, consentendo di rendere legittimo quel paragone. LEGGI ANCHE > Perché in Lazio c’è stato il record di positivi al Covid dall’inizio del lockdown Di questa seconda ... Leggi su giornalettismo

