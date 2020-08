Per la polizia scientifica Viviana Parisi si sarebbe suicidata dopo aver ucciso il piccolo Gioele (Di domenica 23 agosto 2020) I parenti di Viviana Parisi non riescono a credere che possa essersi tolta la vita. E non hanno nessuna intenzione di accettare l’idea che la donna, quel maledetto 3 agosto 2020, possa aver fatto del male al piccolo Gioele. Vogliono la verità che però per loro, nulla ha a che fare con le piste che portano al suicidio. Ma stando alle ultime notizie in arrivo da Messina, nel bosco di Caronia, sarebbe successo quello che purtroppo è stato detto sin dalle prime ore. Viviana si sarebbe tolta la vita dopo aver ucciso il bambino. Per il momento ancora, indiscrezioni che dovranno essere confermate con prove scientifiche inconfutabili. Viviana ... Leggi su ultimenotizieflash

