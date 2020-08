Per i traghetti un’estate da dimenticare. A Genova 500 mila passeggeri in meno (Di domenica 23 agosto 2020) E sui mancati tamponi in banchina l’Autorità portuale precisa: rispettata l’ordinanza del ministero della Salute Leggi su ilsecoloxix

borghi_claudio : @Giampao16412189 @thewaterflea Avete.. guardi che stanno governando altri e i traghetti agli amici sappiamo tutti c… - 2631925 : RT @b_baolo: Per i traghetti un’estate da dimenticare. A Genova 500 mila passeggeri in meno - gups_8 : RT @b_baolo: Per i traghetti un’estate da dimenticare. A Genova 500 mila passeggeri in meno - silviamere : RT @b_baolo: Per i traghetti un’estate da dimenticare. A Genova 500 mila passeggeri in meno - b_baolo : Per i traghetti un’estate da dimenticare. A Genova 500 mila passeggeri in meno -

Ultime Notizie dalla rete : Per traghetti Per i traghetti un’estate da dimenticare. A Genova 500 mila passeggeri in meno Il Secolo XIX Via i migranti dagli hotspot in Sicilia: Musumeci firma l’ordinanza per gli sgomberi dei centri

Nella notte è stata pubblicata l'ordinanza con il governatore della Sicilia Nello Musumeci chiede lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza dell'Isola e ribadisce il divieto di sbarco sulle coste ...

Anche Fedez e Chiara Ferragni in vacanza in Sardegna fanno il tampone

Ha dedicato qualche ora del suo tempo ieri Fedez per rispondere alle domande dei tanti follower che hanno chiesto davvero un po’ di tutto; dal perchè lui e Chiara hanno scelto il nome Leone per il bam ...

Nella notte è stata pubblicata l'ordinanza con il governatore della Sicilia Nello Musumeci chiede lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza dell'Isola e ribadisce il divieto di sbarco sulle coste ...Ha dedicato qualche ora del suo tempo ieri Fedez per rispondere alle domande dei tanti follower che hanno chiesto davvero un po’ di tutto; dal perchè lui e Chiara hanno scelto il nome Leone per il bam ...