Pensioni, stanno preparando la grande sforbiciata sugli assegni. Ecco che cosa bolle in pentola (Di domenica 23 agosto 2020) È in arrivo una nuovo taglio sulle Pensioni. Il governo giallorosso prepara una nuova batosta per i pensionati italiani. Come anticipa il Giornale sia che si parli del mantenimento delle uscite anticipate che di quota 41 il governo guidato da Conte vuole procedere al taglio degli assegni. In vista della chiusura di Quota 100 prevista per il 2012, a settembre si scaldano i motori. E sono in calendario una serie di tavoli tecnici e politici in cui saranno discussi i progetti di riforma del sistema Pensionistico. I sindacati saranno ricevuti dal ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Ma nell’aria si respira già una riforma lacrime e sangue. Pensioni, le due opzioni La riforma voluta fortemente dalla Lega ha dimostrato che non ha rovinato le casse dello Stato. Scrive il Giornale che per il 2019 i ... Leggi su secoloditalia

