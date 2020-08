Pedullà: richiesta ufficiale del Genoa per Younes (Di domenica 23 agosto 2020) Potrebbe essere Genoa la meta di mercato di Amin Younes. Secondo quanto scrive il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, ci sarebbe stata una richiesta ufficiale per l’attaccante azzurro da parte del club ligure. E’ da tempo che le voci di un interesse del nuovo diesse Faggiano nei confronti del calciatore si fanno insistenti. Adesso si è passati alla pratica. Pedullà scrive che nei prossimi giorni si entrerà nel vivo della trattativa. #Younes, richiesta ufficiale del #Genoa — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 23, 2020 L'articolo Pedullà: richiesta ufficiale del Genoa per Younes ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Pedullà: richiesta ufficiale del Genoa per Younes Il giornalista esperto di mercato lo scrive su Twitter. Nei pross… - eleaugusta : RT @GambaUgo: @michele22523332 @borghi_claudio @cozzmat Mi associo alla richiesta Come si fa a restare calmi sentendo pedullà - GambaUgo : @michele22523332 @borghi_claudio @cozzmat Mi associo alla richiesta Come si fa a restare calmi sentendo pedullà - erikaconlak_ : @StanisLaRochele Non mi stancherò mai di ripetere che questa fantomatica richiesta non è stata confermata da nessun… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà richiesta Esclusiva: Younes, richiesta ufficiale del Genoa alfredopedulla.com