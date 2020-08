Pasticciere morto in mare a Salerno, spunta la pista dello stalking: si indaga sui vicini di casa (Di domenica 23 agosto 2020) Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri , coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno, per fare luce sul presunto suicidio del Pasticciere di Giffoni Sei casali, trovato morto nel ... Leggi su salernotoday

Ultime Notizie dalla rete : Pasticciere morto

SalernoToday

Indagini a tutto campo per far luce sul presunto suicidio del pasticciere di Giffoni Sei Casali, trovato morto sulla spiaggia libera in via Leucosia, nel quartiere Mercatello. Nel mirino – riporta il ...Ieri «Villa Bianca», la casa storica del pasticcere emigrato Jean Jegher di Mulegn (GR), è stata spostata di 6 metri per risolvere un annoso problema viario della strada dello Julier. L'operazione è s ...