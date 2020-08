Parma, la lettera di D’Aversa: “È il momento di salutarci, abbiamo vissuto un’esperienza grandiosa” (Di domenica 23 agosto 2020) “Dopo quattro anni di successi, di lotte, di vittorie, sorrisi e traguardi raggiunti, è arrivato il momento di salutarci“. E’ sicuramente questo il passaggio più importante della lettera scritta da Roberto D’Aversa per salutare il Parma dopo l’annuncio del club ducale, che ha deciso di esonerare il tecnico arrivato nel 2017 sulla panchina emiliana. “abbiamo vissuto insieme un’esperienza grandiosa, abbiamo assaporato il gusto dell’impresa, grazie al lavoro e al sacrificio di tutti abbiamo raggiunto risultati impensabili – si legge nella lettera -. Resi possibili grazie all’appoggio incondizionato di una proprietà fatta di uomini, tifosi del ... Leggi su sportface

