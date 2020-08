Paraguay, la Laguna Cerro si è colorata di viola: il motivo – FOTO (Di domenica 23 agosto 2020) Disastro ambientale in Paraguay. La Laguna Cerro si è letteralmente tinta di viola a causa dello sversamento di detriti chimici. È polemica contro il governo Una situazione decisamente preoccupante quella che sta vivendo la Laguna Cerro, sito che si trova a soli 30 chilometri da Asunción, nella città di Limpio. L’acqua è letteralmente divisa tra … L'articolo Paraguay, la Laguna Cerro si è colorata di viola: il motivo – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkyTG24 : Paraguay, la Laguna Cerro si tinge di viola per l'inquinamento. FOTO - TTNHEC : RT @SkyTG24: Paraguay, la Laguna Cerro si tinge di viola per l'inquinamento. FOTO - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Paraguay, la Laguna Cerro si tinge di viola per l'inquinamento. FOTO - Robin345L : RT @SkyTG24: Paraguay, la Laguna Cerro si tinge di viola per l'inquinamento. FOTO - SkyTG24 : Paraguay, la Laguna Cerro si tinge di viola per l'inquinamento. FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Paraguay Laguna Paraguay, la Laguna Cerro si tinge di viola per l'inquinamento. FOTO Sky Tg24 Paraguay, laguna Cerro viola a causa dell'inquinamento

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi Sk ...