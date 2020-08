Panchina Inter, martedì la verità: si scalda Allegri (Di domenica 23 agosto 2020) Panchina Inter, martedì la verità: si scalda Allegri, Conte sembra essere deciso a lasciare. Sul tavolo i due anni di contratto Martedì scopriremo la verità. L’Inter deciderà insieme il proprio futuro, con Zhang e Marotta che incontreranno Antonio Conte, come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il club – si legge – partirà per confermarlo, ma l’allenatore è deciso a lasciare. Sul tavolo ci sono due anni di contratto. La risoluzione resta l’ipotesi più probabile. Nel frattempo si scalda Max Allegri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FabrizioRomano : Antonio Conte e l’Inter si incontreranno durante la prossima settimana. Se decidesse di lasciare il club, Massimili… - Sport_Mediaset : Dall'#Arezzo all'#Inter: tutti gli sfoghi di #AntonioConte. Il carattere fumantino del tecnico leccese è una costan… - AleTilli : Io vorrei restasse #Conte ma dentro di me una vocina e una curiosità di vedere #Allegri sulla nostra panchina per v… - Newsinunclick : - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Inter mania: #Eriksen in panchina e #Gagliardini titolare, che ne dice #Messi? [@CriGiudici] -