Pallanuoto, presidente Pro Recco Felugo positivo al Covid (Di domenica 23 agosto 2020) La Pro Recco comunica che il presidente Maurizio Felugo è risultato positivo al Covid 19. Il numero uno biancoceleste non ha sintomi ed è in isolamento domiciliare. Felugo non fa parte del gruppo che da ieri è impegnato nel ritiro di Olbia. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

