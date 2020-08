Palermo, corpo pieno di formiche: era morto di leucemia, la scoperta dei parenti (Di domenica 23 agosto 2020) Un altro episodio davvero incredibile avvenuto a Palermo con un corpo ritrovato pieno di formiche dai parenti: la denuncia Una tragedia avvenuta a Palermo con la scomparsa di un uomo di 66 anni, dopo che è stato ricoverato nel reparto di Ematologia per una forma di leucemia. Ma la scoperta in camera mortuaria dei suoi … Leggi su viagginews

iReDiViVo_ : 'UN UOMO DI 66 ANNI, RICOVERATO NEL REPARTO DI EMATOLOGIA PER UNA FORMA DI LEUCEMIA, È MORTO ALL'OSPEDALE CERVELLO… - MamolkcsMamol : RT @_DAGOSPIA_: UN UOMO DI 66 ANNI, MUORE A PALERMO PER UNA FORMA DI LEUCEMIA, E I PARENTI TROVANO IL CORPO CON... - giovannidalloli : 'UN UOMO DI 66 ANNI, MUORE A PALERMO PER UNA FORMA DI LEUCEMIA, E I PARENTI TROVANO IL CORPO CON...' ... cose da ..… - _DAGOSPIA_ : UN UOMO DI 66 ANNI, MUORE A PALERMO PER UNA FORMA DI LEUCEMIA, E I PARENTI TROVANO IL CORPO CON...… - PressFutura : E' il terzo suicidio, soltanto in questo mese, di appartenenti allo stesso Corpo #FuturaPress -