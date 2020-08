Ostia, c’è una manifestazione ma non si rispettano le norme anti-contagio: interviene la Polizia Locale, sanzione per il responsabile (Di domenica 23 agosto 2020) Sono circa 3mila gli accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale di Roma Capitale nelle notti di questo fine settimana con una mirata attività di controllo nelle zone tipiche della movida cittadina e sul litorale romano: Trastevere, Ponte Milvio, piazza Bologna, San Lorenzo, le principali piazze del Centro Storico e Ostia sono alcune delle località monitorate per limitare i comportamenti poco responsabili e rischiosi per la salute pubblica ma anche per contrastare le condotte pericolose alla guida, gli illeciti da parte di pubblici esercizi ed attività commerciali, la vendita ed il consumo irregolare di alcolici ed il fenomeno dei parcheggiatori e ambulanti abusivi. Leggi anche: Roma, controlli a tappeto della Polizia Locale: in molti si rifiutano di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

