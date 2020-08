Orso Trentino: le precedenti aggressioni verso l'uomo (Di domenica 23 agosto 2020) L'Orso in Trentino, prima attraente richiamo per turisti e animalisti, oggi problema sociale. Era il 1996 quando viene dato il via al progetto 'Life Ursus' per la tutela della popolazione di Orso bruno sulle montagne del Brenta. La fase operativa del progetto inizia nel 1999 con la liberazione dei primi due esemplari: Masun e Kirka. Tra il 2000 e il 2002 vengono liberati altri otto plantigradi per un totale di dieci esemplari complessivi. In quest'ultimo gruppo ci sono anche Joze e Jurka, catturati in Slovenia e considerati tra i pionieri del progetto di reintroduzione sulla catena alpina. Jurka è la madre di JJ1 'Bruno', ucciso in Baviera nel 2004 e adesso esposto al museo 'Mensch und Natur' all'interno del Castello di Nymphenburg a Monaco di Baviera. Attualmente in Trentino ci sono oltre 90 orsi (circa un ... Leggi su agi

