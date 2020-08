Ok da Camera Usa a 25 mld per le Poste (Di domenica 23 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 23 AGO - Con 257 voti a favore e 150 contro, la Camera Usa ha approvato una legge per stanziare 25 miliardi a favore delle Poste e bloccare i tagli che si teme possano rallentare ... Leggi su corrieredellosport

New York, 22 ago 18:46 - (Agenzia Nova) - La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti voterà oggi il disegno di legge sul finanziamento del Servizio postale, volto a garantirgli fondi per 25 miliar ...

(ANSA) - WASHINGTON, 23 AGO - Con 257 voti a favore e 150 contro, la Camera Usa ha approvato una legge per stanziare 25 miliardi a favore delle Poste e bloccare i tagli che si teme possano rallentare ...

