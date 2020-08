Notizie del giorno – Disavventura per Suso, Allegri divide i tifosi dell’Inter, Serie A a rischio [FOTO] (Di domenica 23 agosto 2020) Notizie del giorno – Una vittoria amara. O comunque non goduta appieno. Parliamo di Suso, attaccante esterno del Siviglia ex Milan. Lo spagnolo, titolare della squadra andalusa e protagonista della vittoria di ieri sera contro l’Inter, ha vissuto (indirettamente) attimi di paura. Mentre lui festeggiava la vittoria della Coppa, infatti, due ladri hanno tentato di entrare all’interno della sua casa a Siviglia. A riportarlo è ‘Marca‘. I due rapinatori erano convinti che a casa non ci fosse nessuno, e che magari la moglie fosse andata in Portogallo dal marito. Invece, lei e i suoi figli piccoli di due e tre anni, stavano guardando la partita in tv. La donna ha sentito dei rumori strani ed è riuscita a far desistere i delinquenti accendendo la luce con accesso a casa e ... Leggi su calcioweb.eu

Internazionale : “Ci hanno sparato addosso dopo ore alla deriva”, la testimonianza dei sopravvissuti al peggior naufragio del 2020 a… - matteosalvinimi : Un mese dopo il mio intervento al Senato la situazione non è cambiata, anzi è addirittura peggiorata... A poche set… - Agenzia_Ansa : Fisco, in 20 anni pagati 166 mld di tasse in più. Stima della Cgia. Crescita di 3,5 punti in più rispetto all'aumen… - Faido1Alessio : Mediobanca: atteso verdetto Bce su aumento quota Del Vecchio - padovesi58a : Mediobanca: atteso verdetto Bce su aumento quota Del Vecchio -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie del Il caso Conte e le ultime di calciomercato: le notizie del giorno La Gazzetta dello Sport Vergogna nel Vesuviano: devastata la sede della Croce Rossa

Devastata da ignoti la sede della Croce Rossa di Cercola, dove ignoti hanno distrutto gli arredi e razziato divise e dispositivi di protezione. A darne notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola: «L ...

L'AQUILA PIANGE MARIO PORTO, ''SENSIBILITA' E SERIETA' FUORI DAL COMUNE''

TORNIMPARTE - La comunità aquilana piange Mario Porto, ingegnere della Soprintendenza e fratello del professor Antonio Porto, scomparso ieri a 65 anni. Conosciuto come un grande professionista e un gr ...

Devastata da ignoti la sede della Croce Rossa di Cercola, dove ignoti hanno distrutto gli arredi e razziato divise e dispositivi di protezione. A darne notizia è il quotidiano Roma oggi in edicola: «L ...TORNIMPARTE - La comunità aquilana piange Mario Porto, ingegnere della Soprintendenza e fratello del professor Antonio Porto, scomparso ieri a 65 anni. Conosciuto come un grande professionista e un gr ...