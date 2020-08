'Non ho soldi e non mangio da 5 giorni': un anziano chiama piangendo la polizia che gli porta la spesa (Di domenica 23 agosto 2020) "Aiutatemi, sono senza soldi e non mangio da 5 giorni". Così un anziano, disperato e senza alcuna risorsa economica, ha affidato il suo grido di dolore alla polizia. L'uomo, di Agrigento, ha chiamato ... Leggi su globalist

E’ tornata a casa Sofia la ragazza di 16 anni scomparsa a Cuorgnè. La famiglia ha dato la buona notizia con un post sui social: ” Buona sera a tutti, ringraziamo tutte le persone che hanno condiviso, ...

La montagna va di moda, ma bisogna conoscere le sue regole

Oggigiorno va così: mi va di fare una cosa? La faccio. Perché “tu puoi“, ”tu vali”, perché “no limits”. Invece i limiti ci sono, la natura non fa sconti. La montagna ancor meno, e se qualcosa dovrebbe ...

