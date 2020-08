Non dirlo al mio capo 3 si farà? Anticipazioni e cast della serie tv (Di domenica 23 agosto 2020) Non dirlo al mio capo 3 si farà? Anticipazioni e cast della serie tv Stasera, domenica 23 agosto 2020, su Rai 1 è andata in onda (in replica) l’ultima puntata della seconda stagione di Non dirlo al mio capo e ora i fan della serie tv si chiedono: la terza stagione si farà? Al momento non risultato risposte ufficiali. Nel 2018 la sceneggiatrice della fiction Elena Bucaccio si era dimostrata positiva per quanto riguarda la realizzazione di nuove storie. Tuttavia, le sue parole a TVBlog hanno spento qualche entusiasmo: “Se ci sarà una terza stagione, sarà molto diversa. Bisogna avere il coraggio di cambiare, le storie hanno un tempo. ... Leggi su tpi

