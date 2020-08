Non Dirlo al Mio Capo 3 ci sarà? Trame degli ultimi episodi in replica, stasera 23 agosto (Di domenica 23 agosto 2020) Lisa ed Enrico avranno il loro lieto fine? Prima di scoprire se ci sarà Non Dirlo al Mio Capo 3, stasera 23 agosto si concludono le repliche della seconda stagione. La fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, trasmessa dal 2016 al 2018 su Rai1, è stata tra i prodotti più seguiti durante l'estate. Nonostante la rete ammiraglia avesse riproposto tutte le puntate della serie, gli appassionati non si sono voluti perdere l'occasione di rivivere le (dis)avventure di Lisa Marcelli e le sue bugie.Ecco le anticipazioni di stasera. Si parte dall'episodio 2x11 dal titolo Fantasmi e miraggi. Massimo scopre tutta la verità sulla morte dei suoi genitori. È stato proprio Enrico a difendere il conducente che molti anni prima li ha investiti e uccisi. ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Non Dirlo A che ora inizia Non dirlo al mio capo il 23 agosto? Bellacanzone Non dirlo al mio capo 2 quinta puntata: trama e anticipazioni 16 agosto

Non Dirlo Al Mio Capo 2 dove vedere le puntate in tv, streaming, replica

Non dirlo al mio capo 2 quinta puntata episodio 9 Da grande. Nina e Enrico, per tentare di salvare il loro matrimonio, tornano a vivere insieme. Enrico, però, non riesce a dimenticare Lisa, che la aiu ...Le puntate di Non Dirlo Al Mio Capo 2 vanno in onda la domenica sera per un totale di sei puntate in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:20 circa. Sarà possibile seguire la diretta anche in s ...